Balıkesirspor'un 15 yaş altı kalecisi, kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı
Balıkesirspor'un 15 Yaş Altı Gelişim Ligi kalecisi Eren Mert Yıldızlı, karşılaşmada kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Yıldızlı'nın tedavisi devam ediyor.
Balıkesirspor'un 15 Yaş Altı Gelişim Ligi kalecisi olan Eren Mert Yıldızlı, rakibiyle girdiği mücadelede kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırıldı.
15 Yaş Altı Gelişim Ligi ekiplerinden Balıkesirspor'un kalecisi Yıldızlı, İnegölspor karşılaşmasında rakip oyuncunun dizinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.
Eren Mert Yıldızlı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Yıldızlı, ameliyata alındı.
Ameliyatın ardından hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Yıldızlı'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.
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