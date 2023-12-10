MLB'de 700 milyon dolarlık tarihi anlaşma: Japon yıldız yeni takımı ile rekor kırdı!
Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) Japon oyuncu Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers ile imzaladığı sözleşme ile tarihe geçti.
MLB'nin yıldız oyuncusu Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers kulübü ile 700 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Los Angeles Angels'tan ayrılmasının ardından boşa çıkan 29 yaşındaki Ohtani, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles Dodgers takımıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.
Shohei Ohtani
LİG TARİHİNİN EN FAZLA KAZANAN OYUNCUSU
ABD basını, son 3 yılda iki kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ve birçok takımın transfer listesinde ilk sırada yer alan Ohtani'nin, 10 sezon için Dodgers'tan 700 milyon dolar kazanacağını belirtti.
Atıcı ve vurucu özelliği bulunan ender oyunculardan Ohtani, bu sözleşmeyle New York Yankees forması giyen Aaron Judge'ı geçerek (9 sezon için 360 milyon dolar) lig tarihinin açık ara en fazla kazanan oyuncusu olacak.
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