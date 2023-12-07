Azerbaycan milli takımından teklif aldı mı? Şenol Güneş'ten iddialara yanıt!

Son olarak Süper Lig ekibi Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesi için teklif aldığı iddialarına cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:47
Azerbaycan milli takımından teklif aldı mı? Şenol Güneş'ten iddialara yanıt!
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Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevi için adaylardan biri olarak gösterilen Şenol Güneş sessizliğine son verdi.

Azerbaycan merkezli Sportinfo.az istesinden Elçin Cafarov'a konuşan Şenol Güneş, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan milli takımında çalışmaktan gurur duyarım. Belli kişilerden teklifler geldi" dedi.

Tecrübeli teknik direktör, "Resmi daveti bekliyorum, oturup ayrıntılı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KARİYERİ

Kariyerinde 2 kez A Milli Takımı çalıştıran Şenol Güneş; Trabzonspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, FC Seoul, Bursaspor ve Beşiktaş'ta görev aldı.

Şenol Güneş, milli takım için 82 maçta teknik direktörlük yaptı ve 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

71 yaşındaki deneyimli teknik direktör, son olarak Beşiktaş'taki görevinden 6 Ekim 2023'te istifa etti.


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