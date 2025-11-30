MLS finalinde Messi ile Müller karşı karşıya!

MLS'te oynanan iki maçla konferans finalleri sona erdi. Doğu Konferansı finalinde Inter Miami, New York City'yi Tadeo Allende (3), Mateo Silvetti ve Telasco Segovia'nın attığı gollerle 5-1 yendi.

Batı Konferansı finalinde ise Vancouver Whitecaps, San Diego'yu Brian White (2) ve Pablo Sisniega'nın (kendi kalesine) attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından konferanslarında şampiyonluğa ulaşan Inter Miami ve Vancouver Whitecaps finale kaldı.

İki takımın da ilk kez boy göstereceği MLS Kupası'nda final maçı, 6 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Final karşılaşması, normal sezonda daha fazla puan toplayan Inter Miami'nin sahası Chase Stadı'nda oynanacak.