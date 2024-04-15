Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Ankara etabı başlıyor

2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabı 16 Nisan Salı günü Ankara'da start alacak.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:50
Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Ankara etabı başlıyor
Abone Ol google-news

2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabı 16 Nisan Salı günü Ankara'da başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre, 16-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda yarışmalara Ankara Atlı Spor Kulübü ve Yenimahalle Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış branşlarından oluşan organizasyona, 37 ülkeden 91 kadın ve 100 erkek sporcu katılacak. Türkiye'yi yarışlarda 6'şar kadın ve erkek milli sporcu temsil edecek.

Kadınlarda İlke Özyüksel, Yaren Nur Polat, İpek Akşin, Sıdal Aslan, Ebrar Çalışkan ve Selin Eyüpoğlu, erkeklerde ise Buğra Ünal, Yunus Çalışkan, Dora Nusretoğlu, Kıvanç Taşyaran, Furkan Murat ve Tuğra Yüksel madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda bireysel finaller 20 Nisan Cumartesi günü, karışık bayrak yarışı ve ödül töreni 21 Nisan Pazar günü yapılacak.

2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali de 22-26 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.


2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası haberleri Eskrim haberleri modern pentatlon haberleri

İlgili Haberler

Türkiye Halter Federasyonu'nda hedef olimpiyat madalyası!

Türkiye Halter Federasyonu'nda hedef olimpiyat madalyası!
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Olimpiyat kotası aldı!

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Olimpiyat kotası aldı!
Dünya Atletizm Birliği, olimpiyatlarda para ödülü vereceğini açıkladı

Dünya Atletizm Birliği, olimpiyatlarda para ödülü vereceğini açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Forma şansı bulamıyordu: Real Madrid taraftarlarından Arda Güler tepkisi!

Forma şansı bulamıyordu: Real Madrid taraftarlarından Arda Güler tepkisi!
Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!

Survivor All Star’da Yunus Emre’nin cezasına eşi Beria’dan sitem!
Fernando Santos'tan flaş sözler! 'Söyleyecek bir şey yok'

Fernando Santos'tan flaş sözler! 'Söyleyecek bir şey yok'
THY, İran-İsrail gerginliği sonrası ücretsiz rezervasyon yapacak

THY, İran-İsrail gerginliği sonrası ücretsiz rezervasyon yapacak
Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu: Bu burçlar evlenmek için yaratılmış

Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu: Bu burçlar evlenmek için yaratılmış
Gelinim Mutfakta 15 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 15 Nisan 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı: Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü! Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı: Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü! Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe
Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya yorumu sosyal medyayı salladı: “Göğüsler silikon olmasaydı keşke”

Banu Alkan’ın Serenay Sarıkaya yorumu sosyal medyayı salladı: “Göğüsler silikon olmasaydı keşke”