Modern pentatloncu İpek Akşin, Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı
Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden milli pentatlet İpek Akşin, elemeleri geçerek yarı finale kaldı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yeni formatla düzenlenen ve 23 ülkeden 61 sporcunun katılımıyla devam eden Dünya Kupası'nda, bugün kadınlar eleme müsabakaları yapıldı.
Eskrimle başlayan, yüzme ve laser run etaplarıyla devam eden şampiyonada, A Grubu müsabakalarında yarışan milli sporcu İpek Akşin, toplam bin 55 puan toplayarak elemeleri geçti ve 29 Nisan'da düzenlenecek yarı finale kaldı. İpek Akşin, bu turu da geçmesi halinde 30 Nisan'da 18 sporcu ile yapılacak yeni formatlı finale adını yazdıracak.
A Grubu'nda mücadele eden diğer milli sporcu Yaren Nur Polat ise 989 puanla elemeleri geçemedi.
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