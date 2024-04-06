Modric transferi için gazeteye ilan verdiler

Dinamo Zagreb Başkanı Velimir Zajec, eski futbolcuları Luka Modric'i transfer etmek için Marca'ya ilan verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:54
Modric transferi için gazeteye ilan verdiler
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2001 yılında Dinamo Zagreb altyapısına transfer olup 1 yıl sonra profesyonel sözleşme imzalanan Luka Modric, 2008'de Tottenham'a 22.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde 4 yıl geçirdikten sonra 35 milyon Euro'ya Real Madrid'in yolunu tutan Modric, İspanyol deviyle sözleşmesinin sonuna geldi.

LUKA MODRIC İÇİN GAZETEYE İLAN VERDİLER

Dinamo Zagreb Başkanı Velimir Zajec, Luka Modric transferi için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Zajec, Hırvat yıldızın transferi için Marca Gazetesi'ne ilan verdi. Dinamo Zagreb kulübü de sosyal medya hesabından gazeteye verilen ilanı paylaştı.

 

NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre, Luka Modric'in Real Madrid'de devam etme ihtimalini düşündüğü ancak MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin de oyuncunun önündeki opsiyonlar olduğu vurgulandı.

12 YILDA 23 KUPA

12 yıldır Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki Modric, İspanyol deviyle 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 23 kupa kaldırdı.


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