Mohamed Elneny'den Arsenal'a kötü haber
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal forması giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.
Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ dizinde çok ciddi bir sakatlık meydana gelen Mısırlı oyuncunun, ameliyat edildiği belirtildi.
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL
Londra'daki ameliyatı başarılı geçen 30 yaşındaki oyuncunun, sahalardan uzun süre uzak kalacağı vurgulandı. Elneny'nin iyileşme sürecine girmesinin ardından sahalara dönüş tarihine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Elneny, 2016'da transfer olduğu Arsenal formasıyla 155 maçta 6 gole imza attı.
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