Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap gündem oldu!

Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah, tatil için Bodrum'u seçenlerden.

Habertürk'ün haberine göre, Salah geçtiğimiz gün Gümüşlük'te balık yerken görüntülendi. Mısırlı yıldızın kendisini görüntüleyenlere "Sadece tatil için geldim, izninizle" dediği belirtildi.

Bodrum gecelerinde 7 kişilik arkadaş grubuyla dolaşan Salah, bir balık restoranında 60 bin liralık hesap ödedi.





Salah'ın mekanda ödediği hesap sosyal medyada gündem oldu. Hesabın Bodrum standartlarına göre 7 kişi için az olduğu yorumları yapıldı. Bazıları ise sadece balık için 60 bin liralık hesabı oldukça yüksek buldu.

33 yaşındaki futbolcunun balık restoranından ayrıldıktan sonra Yalıkavak'taki bir gece kulübüne gittiği öğrenildi.



