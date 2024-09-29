Mohamed Salah'a dev teklif!

Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Salah, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldığı iddia edildi.

Mohamed Salah'a dev teklif!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 14:34

Liverpool'un 2017-18 sezonu başında Roma'dan 42 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Mohamed Salah, İngiliz devine veda edebilir. Sözleşmesinin son yılındaki Mohamed Salah bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinin radarında.

İspanya'dan Fichajes'ın haberine göre; Al-Ahli ve Al-Nassr, Salah'ın peşindeki kulüpler.

MAAŞININ 3 KATI TEKLİF EDİLDİ

Suudi ekiplerinin Mohamed Salah'a yaptığı teklifin, oyuncunun mevcut maaşının 3 katı olduğu haber detayında yer aldı.

7 yılı aşkın süredir Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız, İngiliz devinde 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 kupa kazandı.


Etiketler: #mohamed salah #liverpool #Al-Ahli #al nassr

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