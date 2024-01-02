6 gollü düelloda gülen taraf Liverpool: Mohamed Salah tarihe geçti!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 01:19
6 gollü düelloda gülen taraf Liverpool: Mohamed Salah tarihe geçti!
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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Anfield'daki maçı Liverpool 4-2'lik skorla kazandı.

Liverpool, karşılaşmanın 21. dakikasında penaltı kazandı. Liverpool'da penaltıda topun başına 22. dakikada geçen Mohamed Salah, kaleci Martin Dubravka'yı geçemedi.

İlk yarıda iki takımın da birer golü, VAR incelemesi sonrası geçerli sayılmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

Liverpool, devre arasından golle döndü. Mohamed Salah, 49. dakikada ağları havalandırdı ve Liverpool formasıyla Premier Lig'deki 150. golünü attı. Mısırlı yıldız, Premier Lig tarihinde bir takımın formasıyla 150 gole ulaşan 5. isim oldu. (Thierry Henry - Arsenal, Wayne Rooney - Manchester United, Sergio Agüero - Manchester City, Harry Kane - Tottenham)

NEWCASTLE UNİTED PES ETMEDİ

Newcastle United, Salah'ın golüne hemen cevap verdi. Alexander Isak, 54. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Liverpool, 74. dakikada Curtis Jones ve 78'de Cody Gakpo ile 3-1'i buldu. Newcastle United'da 81. dakikada sahneye çıkan Sven Botman durumu 3-2 yaptı.

Liverpool, 85'te bir kez daha penaltı kazandı. 86. dakikada penaltıyı kullanan Salah, bu kez hata yapmadı ve takımının sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Liverpool, bu sonucun ardından 45 puana yükseldi. Newcastle United 29 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Bournemouth deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.


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