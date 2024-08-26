Okan Buruk'tan sert çıkış: 'Manchester City'yi Real Madrid'i tutmanız lazım'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 19:25

Güncelleme: 26.08.2024 - 19:25

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yapılan eleştirilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Son dönemdeki final maçlarında skor ve oyun kimseyi tatmin etmedi. Planlamalarınızda değişiklik olacak mı? Üzerinizde baskı hissediyor musunuz?" sorusuna Okan Buruk, "Vallahi ne diyeyim. Ruh halimi de açıkladınız, başarısızlığımı da açıkladınız. Diyecek pek bir şey yok. 5 maç saydınız belki, geçen seneden bir de deplasmanda oynadığımız Hatay maçını sayarsak 6. mağlubiyet o, tüm maçlar içinde. 17 maç üst üste kazanmış takıma başarısız diyorsanız, 2 sene üst üste şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki takıma başarısız diyorsanız Manchester City'yi veya Real Madrid'i tutmanız lazım. Kaybedilen her maç farklı hikaye" yanıtını verdi.

"MAÇA 12 KİŞİ Mİ ÇIKACAĞIZ!"

Açıklamalarına devam eden Buruk, "Gelmeden bir şey okudum; Sara ve Torreira'nın yanına 8 numara lazım deniyor. Maça 12 kişi çıkacağız herhalde. Ne oynadığımız sistemi bilen var ne kazanma kaybetme var. Takımın en önemli yıldızlarından biri satıldı. Hep kazanarak devam ettik. Kazanmak kaybetmek olabilir, kabul etmek gerekiyor. Benim de, oyuncularımın da hataları oldu. Transferde de hatalar oldu. Kabul etmek gerekiyor. Biz buraya geldiğimizde takım 13'üncüydü. İki sene üst üste şampiyon olduk. Biraz da mantık çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Sadece kaybettiğimiz maçlar üzerinden konuşup kazandığımız maçlar, şampiyonluklar üstünden konuşmazsanız gerçekçi gelmez. İyi takımız, iyi şeyler yapıyoruz. Gerginlik yok. Yüzümüz hep gülüyor" diye konuştu.