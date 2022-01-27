Mohamed'in adının karıştığı skandalda yeni karar

27 Ocak 2022 Perşembe, 20:52

Mostafa Mohamed’in öğrencisi olduğu eğitim enstitüsündeki sınava, onun yerine bir başkasının girdiği ortaya çıkmış, Galatasaraylı futbolcunun arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alınmıştı. Sınava bir başkasının yerine girdiği belirlenen kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Mısır'ın Al-Masry Al-Youm gazetesinin haberine göre Mostafa Mohamed, kendisinin yerine bir başkasının sınava girmesi konusunda bir bilgisinin olmadığını söylemişti. Sınava bir başkasının yerine girdiğini kabul ettiği belirtilen kişinin ise Mohamed’e yardım etmek istediği için böyle bir olaya karıştığı iddia edildi.

DİREKT TÜRKİYE’YE GELECEK

Mısır Yükseköğretim Kurumu da olayın eğitimle ilgili yaptırımını açıkladı. Buna göre; sınava kendisi yerine başkasını sokan öğrencinin okulla ilişiği kesiliyor ve adli yargıya sevk ediliyor. Enstitünün eğitim yönetmeliği de öğrencinin ilişiğinin kesilmesine kadar varan bir ceza ön görüyor. Mohamed'in Afrika Kupası sonrası ülkesine dönmek yerine direkt olarak Türkiye'ye geçeceği iddia edildi. Böylece gözaltına alınmaktan kurtulmayı planladığı konuşuluyor.