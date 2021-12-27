Son dakika | Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 2025'e kadar sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandı.
2020-21 sezonunun devre arasında Zamalek'ten 1.5 sezonluğuna kiralanan Mostafa Mohamed, artık bonservisiyle birlikte Galatasaray'ın oyuncusu.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet oyuncusunun kontratındaki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi.
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 14 gol kaydetti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir.
Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Video Haberler
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
En Çok Okunan Haberler
- 3. dozda yat etkiler belli oldu
- Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?
- BDDK'den 5 kişi hakkında suç duyurusu
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Dolarda gözler yeni tedbir paketine çevrildi
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Alkol ve sigaraya bir zam daha geliyor
- Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' açıklaması
- The Economist’ten çarpıcı 'ekonomi' analizi