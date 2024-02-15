Molde - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Molde, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Legia Varşova ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:50
Molde - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.

Erling Moe yönetimindeki Molde, sahasında Kosta Runjaic'in ekibi Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek.

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MOLDE - LEGİA VARŞOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

MOLDE - LEGİA VARŞOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavut hakem Enia Jorgji'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.


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