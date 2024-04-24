Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:25

Güncelleme: 24.04.2024 - 09:25

Basketbol THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.

MONACO - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

MONACO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko normal sezonu 20 galibiyetle 6'ncı, Monaco ise 23 galibiyetle 3'üncü sırada tamamladı.

İki takım arasında normal sezonda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-74, deplasmandaki müsabakayı da Monaco 76-69 kazandı.

2 İSİM OYNAMAYABİLİR

Sarı-lacivertli takımda genç yıldız Yiğit Hamza Mestoğlu'nun sakatlığı devam ediyor. Genç yıldızın yanı sıra zorlu maç öncesi sakatlığı bulunan Johnathan Motley'in Fransa'ya gideceği ve durumuna maç gününde karar verileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Beko'da Yiğit Hamza Mestoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. Sakatlık sorunu yaşayan bir diğer ismimiz Johnathan Motley ise ekibimizle Fransa'ya seyahat edecek ve durumuna maç gününde karar verilecek.'' ifadeleri kullanıldı.

2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.

MAÇ ÖNÜ GÖRÜŞLERİ

Fiziksel bir maç oynayacaklarını söyleyen, Sarunas Jasikevicius, "Play-off'lara yaklaşırken Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle karşı karşıya olduğumuz çok açık. En iyi versiyonumuzu sergilemeye hazır olmamız gerekiyor. Çok fiziksel maçlar oynayacağız. Büyük maçlarda olduğu gibi, ayrıntılar her zaman en önemli şey olacak; kolay sayılarla, hızlı hücumlarla ve diğer her şeyle ilgilenecek, ardından da guardlarının inanılmaz yetenekleriyle başa çıkacağız." ifadelerini kulandı.

Scottie Wilbekin ise şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir maç olacak. Zor bir seri. Şu anda odak noktamız ilk maç. Oyun planımızı takip ederek iyi bir iş çıkarmalı ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak için çalışmalıyız."