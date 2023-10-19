Euroleague'de MVP Shengelia!
THY Euroleague'de 3. haftanın en değerli oyuncusu Tornike Shengelia seçildi.
İtalyan ekibi Virtus Bologna forması giyen Tornike Shengelia, THY Euroleague'nde 3. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3. hafta karşılaşmalarında 32 verimlilik puanına ulaşan Gürcü basketbolcu haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Shengelia, takımının ALBA Berlin'i 87-76 mağlup ettiği maçta 26 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.
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