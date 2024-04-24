Monaco - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, deplasmanda Adi Hütter'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
MONACO - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MONACO - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Lille, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı RC Strasbourg'u 1-0 mağlup etmişti.
Monaco ise Brest deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Yusuf Yazıcı haberleri lille haberleri monaco haberleri Fransa Ligue 1 haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- THY krizi büyüyor
- CHP'ye yeni transferler: Rozeti Özel takacak
- Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki
- Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki
- Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!
- İsmailağa ikiye bölündü!
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon!
- 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor
- 'Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız' sorusuna yanıt
- İşte kulislerde konuşulan nedenler...