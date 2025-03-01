Monaco, Mika Biereth ile galibiyete uzandı!

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Monaco, konuk ettiği Reims'i 3-0 mağlup etti.

Monaco, Mika Biereth ile galibiyete uzandı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:12

Fransa Ligue 1'in 24'üncü haftasında Monaco, Reims'i konuk etti.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı. 

Monaco'nun gollerini 34, 39 ve 51'inci dakikalarda Mika Biereth kaydetti.

Bu sonucun ardından Monaco puanını 43'e yükseltti. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Reims ise 22 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Monaco, Toulouse'a konuk olacak. Reims ise Auxerre'i ağırlayacak.


Etiketler: #Fransa Ligue 1 #monaco #reims
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler