Monaco - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:05'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 12:30
Monaco - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Adi Hütter yönetimindeki Monaco, kendi sahasında Julien Stéphan'ın ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

MONACO - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:05'te başlayacak.

MONACO - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Stéphanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Monaco, ligde oynadığı son maçta Metz deplasmanından 5-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Rennes ise deplasmanda karşılaştığı RC Strasbourg'a 2-0 mağlup olmuştu.


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