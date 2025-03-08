Monaco, Toulouse deplasmanında 90+1'de yıkıldı

Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:23

Güncelleme: 08.03.2025 - 09:23

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Toulouse, Monaco'yu konuk etti.

Toulouse Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Monaco'nun golünü 17. dakikada Takumi Minamino kaydetti.

Toulouse'a beraberliği getiren gol ise 90+2. dakikada Frank Magri'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Monaco 44 puanla 4., Toulouse ise 34 puanla 8. sırada konumlandı.

Ligde bir sonrakş hafta Toulouse, Strasbourg'a konuk olacak. Monaco ise deplasmanda Angers ile karşı karşıya gelecek.