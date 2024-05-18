Monaco yeni sezonun ilk transferini açıkladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren AS Monaco devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Thilo Kehrer'in bonservisini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 09:43
Monaco yeni sezonun ilk transferini açıkladı
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Sezona çok iyi başlayan ve bir ara Fransa Ligue 1'de liderliği elinde tutan AS Monaco sonrasında aldığı mağlubiyetlerle liderliği kaptırsa da sezonu ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir oyun sergilemek isteyen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Monaco yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

KİRALIK YILDIZI SATIN ALDI

AS Monaco devre arasında West Ham United'dan kiraladığı Thilo Kehrer'in bonservisini aldığını açıkladı.

AS Monaco yeni transferini kulübün resmi sitesinden şu sözlerle açıkladı:

"AS Monaco, Thilo Kehrer için satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurmaktan mutluluk duyar. Ocak ayında West Ham United'dan gelen 27 yaşındaki Alman milli stoper, Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı."

17 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında kiralık olarak AS Monaco'ya gelen Thilo Kehrer 17 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.


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