Monaco puan kaybetti: Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Monaco'nun berabere kalmasıyla birlikte şampiyonluğunu ilan etti.
Fransa Ligue 1'de bitime 3 hafta kala şampiyon belli oldu.
Monaco'nun deplasmanda Lyon'a 3-2 kaybettiği maçın ardından bitime 3 hafta kala 12 puanlık fark yakalayan Paris Saint-Germain şampiyonluğunu resmen ilan etti.
Art arda 3. kez şampiyon olan Paris Saint-Germain toplamda ise 12. kez şampiyon oldu.
Paris Saint-Germain 12 Mayıs Pazar günü oynayacağı Toulouse maçında şampiyonluk kupasına kavuşacak.
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