Monaco sahasında Rennes'i devirdi!
Fransa Ligue 1 karşılaşmasında AS Monaco ağırladığı Rennes'i 1-0 yendi.
Fransa Ligue 1, 28. hafta karşılaşmasında AS Monaco konuk ettiği Rennes'i 1-0 mağlup etti.
AS Monaco'ya galibiyeti getiren golü 25. dakikada Maghnes Akliouche kaydetti.
Rennes'de Bertuğ Yıldırım 84. dakikada oyuna dahil oldu.
Rennes'te Martin Terrier 44., AS Monaco'da ise Thilo Kehrer 64. dakikada kırmızı kart gördü.
AS Monaco bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltirken, Rennes ise 39 puanda kaldı.
Monaco bir sonraki karşılaşmasında Brest deplasmanına giderken, Rennes sahasında Toulouse'yi ağırlayacak.
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