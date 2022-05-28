Monaco'da pole ev sahibi Leclerc'in
Formula 1 Monaco GP öncesi sıralama turları kaza nedeniyle bitemedi. Pole pozisyonu ev sahibi Charles Leclerc'in oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Monaco GP'de pole pozisyonunu kazalar belirledi.
Güne damgasını vuran ve her 3 sektörde de en hızlı isim olan Charles Leclerc, pole pozisyonunu aldı. Carlos Sainz da ikinci sırayı kapattı ve Ferrari böylece ilk çizgiyi almış oldu.
Red Bull'dan Sergio Perez 3. sırada, Max Verstappen ise 4. sırada yer aldı. McLaren'den Lando Norris 5'inci, Mercedes'ten George Russell 6'ıncı, Alpine'den Alonso 7'inci, Mercedes'ten Lewis Hamilton 8'inci, Aston Martin'den Sebastian Vettel 9'uncu, Alpine'den Esteban Ocon ise 10'uncu oldu.
3. eleme turunun bitimine 30 saniye kala pilotlar son turlarını atarken Sergio Perez, Portier virajını geçip tünele gelirken aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere girdi. Sarı bayrakları çok geç gören ve Portier virajını dönen Carlos Sainz da Perez'in aracına çarparak yolu tamamen kapattı ve kırmızı bayraklar çıktı.
Fernando Alonso da bu sırada bariyerlere girerek başka bir noktada kırmızı bayrak çıkardı.
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