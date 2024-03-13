Mönchengladbach'a şok: Saarbrücken turu uzatmalarda kazandı!
Saarbrücken, Almanya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Almanya Kupası çeyrek final maçında Saarbrücken, Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı.
Ludwigspark'ta oynanan maçı Saarbrücken 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 11. dakikada Mohamed Naifi, 90+3. dakikada Kai Brünker kaydetti. Gladbach'ın tek golü 8. dakikada Robin Hack geldi.
RAKİBİ BELLİ OLDU
Bu sonuçla birlikte Saarbrücken adını yarı finale yazdırdı. Saarbrücken yarı finalde Hertha Berlin'i eleyen Kaiserslautern ile oynayacak.
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