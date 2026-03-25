Montella, Ay-Yıldızlıların Play-Off’ta Romanya karşısına çıkacak 11’ini belirledi: Santrforsuz plan

FIFA Dünya Kupası’na katılmak için yarın Play-Off ilk turunda İstanbul’da Romanya’yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. AyYıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, birçok oyuncusunun form grafiğinin yüksek olması nedeniyle bu maçın 11’ini hazırlarken bir hayli mutlu...

İtalyan çalıştırıcının, birçok mevkide kafasındaki isimleri belirlediği öğrenildi. Montella’nın daha önce de uyguladığı gibi santrforsuz şekilde 4-6-0 dizilişini sahaya sürmesi bekleniyor. Galatasaray’la son maçlara damga vuran Uğurcan kaleyi koruyacak. Sağ bekte Zeki ve Mert arasında kararsız kalan İtalyan hoca, stoperde Abdülkerim-Merih ikilisini görevlendirecek.

Sol bekte Ferdi forma giyecek. Orta sahanın merkezinde formunu yükselten Orkun ile İsmail Yüksek şans bulacak. Onların önünde Hakan Çalhanoğlu sahaya çıkacak. Sağ açıkta Barış Alper, sol açıkta Kenan Yıldız 11’de oynayacak. Montella’nın Arda Güler’i serbest oyuncu olarak hücum hattında değerlendireceği bildirildi.