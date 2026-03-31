Cumhuriyet Gazetesi Logo
Montella kararını verdi... A Milli Takım'da 5 isim Kosova maçında yok!

Montella kararını verdi... A Milli Takım'da 5 isim Kosova maçında yok!

31.03.2026 10:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Montella kararını verdi... A Milli Takım'da 5 isim Kosova maçında yok!

A Milli Futbol Takımı'nda; Merih Demiral, Muhammed Şengezer, Oğuz Aydın, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç, Kosova ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası bileti için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, bu akşam Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tarihi maç öncesi A Milli Takım'da 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

5 FUTBOLCU MAÇ KADROSUNDA YOK

Türkiye'nin maç kadrosu belli oldu. Transfermarkt'a göre 5 futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER

A Milli Takım'da kadroda çıkarılan isimler Merih Demiral (sakatlık), Oğuz Aydın, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan ve Mustafa Eskihellaç oldu. Yine sakatlığı bulunan Aral Şimşir de kadroda yer almadı. Semih Kılıçsoy ise Ümit Milli Takım'a gönderildi.

Türkiye'nin Kosova maçı kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün

İlgili Konular: #Vincenzo Montella #A Milli Takım #Kosova

İlgili Haberler

