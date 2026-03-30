Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kosova maçı öncesi A Milli Takım'da Merih Demiral gelişmesi!

30.03.2026 14:00:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kosova maçının hazırlıkları tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü antrenmanında Merih Demiral takımdan ayrı çalıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Kosova'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

MERİH DEMİRAL TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Yoğun yağış altındaki idman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kosova maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ay-yıldız futbolcu Merih Demiral, idmanda takımdan ayrı çalıştı.

HACIOSMANOĞLU ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

A Milli Takım kafilesi, saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Priştine'ye hareket edecek.

MONTELLA VE HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN BASIN TOPLANTISI

Milliler, TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise yürüyüşün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

İlgili Konular: #A Milli Takım #Merih Demiral #Kosova

İlgili Haberler

Vincenzo Montella'dan A Milli Takım sözleri: 'Futbolcuları baskı altına almaya gerek yok' A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Rumen basınında gündem Arda Güler! 'Muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı' A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde konuk ettiği Romanya'yı 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Türkiye-Romanya maçı, Rumen basınında gündem olurken, birçok gazete Arda Güler'i ön plana çıkardı.
Vincenzo Montella son kararını verdi... A Milli Takım kadrosundan 6 isim çıkarıldı! A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki Romanya maçı öncesi 6 futbolcuyu kadrodan çıkardı.