Montella'dan Çekya maçı açıklaması: 'Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim'
EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella, "Ben kariyerim boyunca böyle bir taraftar desteği, sevgisi, ilgisi ve şovu görmedim. Türkler yani biz, muhteşemdik" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Çekya maçının ardından yaşadığı çılgın sevinç zaferi ölümsüzleştiren anlardan sadece biriydi.
İtalyan teknik direktör zor günleri geride bıraktıklarını belirtirken şu cümleleri dikkat çekti:
"Ben kariyerim boyunca böyle bir taraftar desteği, sevgisi, ilgisi ve şovu görmedim. Türkler yani biz, muhteşemdik. Her gittiğimiz her statta bunu yaşadık. Şimdi tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. Hak etmediğimiz eleştirilere maruz kaldık ama bunun üstesinden gelmeyi başardık, bu da beni mutlu eden bir unsur. Ben baskıya alışığım, beni rahatsız etmiyor. İkinci golden sonra omzumuzdan büyük bir yük kalktı."
"AVUSTURYA'YI BİLİYORUZ"
Montella, son 16 turundaki rakipleri Avusturya hakkında "Avusturya'yı biliyoruz. Nasıl oynadıklarını gördük. Çok zor bir gruptan lider çıktılar. Bu da onlar hakkında çok şey söylüyor. Organizeler, fiziksel olarak çok iyiler ve kulüp takımı gibiler. Bizim, işin duygusal boyutu üzerine çalışıp geliştirmemiz gereken yönler var. Gruptan çıkma başarısı bizi baskıdan kurtarır" diye konuştu.
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