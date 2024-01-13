Monza - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında deplasmanda Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
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İtalya Serie A'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.
MONZA - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
U-Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
MONZA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Antonio Rapuano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etmişti.
Monza ise Frosinone deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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