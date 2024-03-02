Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, İtalya Serie A'nın 27. haftasında deplasmanda Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:51
Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.

MONZA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

U-Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

MONZA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Monza, ligde oynadığ son maçta Salernitana deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 

Roma ise sahasında karşılaştığı Torino'yu 3-2 mağlup etmişti. 


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