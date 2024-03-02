Monza - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, İtalya Serie A'nın 27. haftasında deplasmanda Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.
MONZA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
U-Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
MONZA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Monza, ligde oynadığ son maçta Salernitana deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Roma ise sahasında karşılaştığı Torino'yu 3-2 mağlup etmişti.
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