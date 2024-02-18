Roma deplasmanda 3 golle güldü!
Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Frosinone'yi 3-0 mağlup etti.
Serie A'nın 25. hafta karşılaşmasında Roma konuk olduğu Frosinone'ye 3-0 mağlup etti.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Dean Huijsen, 71. dakikada Serdar Azmoun ve 81. dakikada Leandro Parades kaydetti.
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ZEKİ ÇELİK SONRADAN OYUNA GİRDİ
Milli oyuncumuz Zeki Çelik 67. dakikada oyuna dahil oldu.
Roma bu galibiyetle puanını 41'e çıkarırken, Frosinone ise 23 puanda kaldı.
Roma bir sonraki karşılaşmasında Torino'yu ağırlarken, Frosinone deplasmanda Juventus'a konuk olacak.
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