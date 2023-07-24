Morten Hjulmand kimdir, nereli, kaç yaşında? Morten Hjulmand hangi takımlarda futbol oynadı?
Fenerbahçe'nin Lecce'den Morten Hjulmand için 10 milyon Euro'ya ek olarak Joao Pedro takasını teklif ettiği öne sürüldü. Futbolseverler, Morten Hjulmand'ın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Morten Hjulmand kimdir, nereli, kaç yaşında? Morten Hjulmand hangi takımlarda futbol oynadı?
Fenerbahçe'nin Morten Hjulmand için Lecce'ye 10 milyon Euro bonservis ile Joao Pedro'yu teklif ettiği öne sürüldü. Futbolseverler, Morten Hjulmand'ın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Morten Hjulmand kimdir, nereli, kaç yaşında? Morten Hjulmand hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Morten Hjulmand hakkında merak edilenler...
MORTEN HJULMAND KİMDİR?
25 Haziran 1999 tarihinde Danimarka'da dünyaya gelen Morten Hjulmand, futbola 2016 yılında Kopenhag altyapısında başladı. Oyuncu ön libero, orta sahanın merkezi ve on numara mevkisinde görev alabiliyor.
2 yıl sonra Avusturya ekiplerinden Admira Wacker'e Transfer olan Morten Hjulmand, burada gösterdiği performansla Lecce'nin dikkatini çekti.
İtalyan ekibi, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Morten Hjulmand'ı 170 bin Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Lecce'ye gelir gelmez harika bir çıkış yakalayan 1.85 boyundaki Morten Hjulmand, Transfermarkt verilerine göre piyasa değerini katladı.
İtalyan ekibine imza attığı dönemde 700 bin Euro'luk piyasa değeri olan Danimarkalı ön libero, an itibarıyla 15 milyon Euro değere sahip.
Sağ ayağını kullanan 24 yaşındaki futbolcu, fizik gücü ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.
MORTEN HJULMAND HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2018–2020 Admira Wacker
2021– Lecce
MORTEN HJULMAND MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2017 Danimarka U18
2017–2018 Danimarka U19
2018–2019 Danimarka U20
2019– Danimarka U21
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