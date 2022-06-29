Moskova'da tutuklanan Brittney Griner, 4 ay sonra ilk kez görüntülendi

Spor dünyasının merakla beklediği dava başlıyor. Amerikalı basketbolcu Brittney Griner, Rusya'da hakim karşısına çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:14
Moskova'da tutuklanan Brittney Griner, 4 ay sonra ilk kez görüntülendi
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ABD'li 31 yaşındaki sporcu, 4 ay sonra ilk kez görüntülendi. Brittney Griner şubat ayında Moskova havalimanında gözaltına alınmıştı.

Amerikalı basketbolcu uyuşturucu madde taşıdığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. Dava öncesi ilk ifadelerini adliye binasında verdi. Duruşmanın bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

NTV Spor'un haberine göre, 31 yaşındaki basketbolcu, suçlu bulunması halinde Rus kanunlarına göre 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Amerikalı basketbolcu milli takımıyla iki olimpiyat şampiyonluğu kazandı. Griner 7 yıldır Rus ekiplerinden Ekaterinburg'da forma giyiyor.


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