Mostafa Mohamed, ligdeki 6. golünü attı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed Kayserispor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 00:00
Mostafa Mohamed, ligdeki 6. golünü attı
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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadele 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılıların berberlik golü Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed’den geldi. Müsabakanın 84. dakikasında sahneye çıkan Mohamed, sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 24 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 6’ya çıkardı.

Maça yedek başlayan Mostafa Mohamed, 59. dakikada Bafetimbi Gomis’in yerine oyuna dahil olmuştu.


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