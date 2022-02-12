Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin inanılmaz geri dönüş hikayesi

12 Şubat 2022 Cumartesi, 18:23

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, 2021'e girdiğimiz yılbaşı gecesi elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözünden yaralanmıştı. Zorlu bir tedavi süreci yaşayan Omar'la ilgili The Guardian geniş bir haber yayımladı.

“ZAMAN BELİRSİZ”

Olayı ilk anda fark etmediğini belirten Omar, "İlk anda gözümde bir şey olduğunu düşündüm. Temizlemek istedim daha sonra yüzümün tamamen yandığını hissettim ve her şey karardı. İlk günler çok zordu. Her şey karanlıktı, gece mi, gündüz mü bilmiyordum. Zaman belirsizdi" dedi.

Ambulansla hastaneye götürülen Galatasaraylı oyuncu, "Doktorların kontrolü sırasında çevrede birçok ses vardı. Göremediğinizde duyduğunuz sesler daha gürültülü bir hale geliyor. Doktor bana, ‘Sol gözün iyi görünüyor ama sağ gözün ne durumda olduğunu bilmiyoruz.’ dedi. Ama ben söyleyiş şeklinde durumun ne kadar kötü olduğunu anladım" sözleriyle doktorla arasında geçen ilk diyalogu da açıkladı.

"UYUMAYA KORKTUM"

Birçok operasyon ve ameliyatın ardından görmeye başlayan Omar, "Uyumaya korktum. Birkaç gün sonra sol gözüme biraz ışık gelir gelmez, uyumaktan korktum. Karanlıktan korktum, gözümü kapatmaktan korktum. Sol gözümden küçük bir ışık gelse de bunu kaybetmekten korktum. Işığın gelip gelmediğini sürekli kontrol ediyordum" dedi.

Hastaneden ayrıldıktan sonra tekrar görmeye başladığını belirten Omar Elabdellaoui, "Gerçekten çok özeldi. Kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Hayal etmeye çalışabilirsiniz ama bu durumda olmayan başka biri için bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Sol gözümü kapıyor ve sağ tarafımdaki elimi ve sağdaki tüm hareketleri görebiliyordum. Bir rüyanın gerçek olması gibi bir mucizeydi. Görmenin bir Rüya olduğu asla düşünülemez." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Aralık’ı 1 Ocak 2021’e bağlayan gece geçirdiği yüzünde patlayan havaifişek nedeniyle hastaneye kaldırılan ve gözünden operasyonlar geçiren Norveçli futbolcu, 20 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti. Norveçli futbolcu mayıs ayına kadar gözünden operasyon geçirmeye devam edip ülkesi Norveç, ABD ve Türkiye arasında gidip-gelmişti!

Kazanın yaşandığı geceden sonra 7 Temmuz’da yeniden antrenmanlara başlayan Omar’ın sözleşmesi geçen sezonun devre arasında dondurulmuştu. Yeniden sahalara dönen sağ bekin ismi bu sezonun devre arasında ise yeniden TFF’ye bildirildi.