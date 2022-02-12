Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas eleştirilere yanıt verdi

12 Şubat 2022 Cumartesi, 14:05

Süper Lig’in 25. haftasında kendi sahasında Kayserispor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da, Başkan Burak Elmas Sözcü’ye röportaj verdi. Burak Elmas, Sözcü Spor Müdürü Bahadır Çokişler ve Sözcü Spor Galatasaray Muhabiri Mesut Yıldırım’a özel açıklamalarda bulundu.

Başkan seçildiğinden bu yana eleştirilerin odak noktası olan Elmas, “Tepkileri son derece haklı ve normal buluyorum. Futbol takımı bu puandayken ben de tribünde olsam isyan ederdim. Belki de ‘Yönetim istifa' diye bağırabilirdim” dedi.

SİSTEMATİK SALDIRILAR

Kendisine karşı gösterilen tepkinin peşine takılan kötü niyetli insanlar olduğunu iddia eden Elmas, “Bunu kabul etmiyorum. Bana ve yönetimime orantısız bir tepki var. Taraftar maç sonucuna bakar. Finansal duruma, borca bakmaz. Onun için 3-4 senelik planlar yapmak kolay değil. Böyle bir puan durumunu kim düşünebilir? Kaliteli ayaklarımız var” diye konuştu.

Elmas, Galatasaray’ın geleceğine odaklandığını hatırlatarak “Ben Galatasaray'ın geleceğini kurtarmayı planlıyorum. Hemen olmayabilir. Taraftar tepki verebilir ama üyelerimizin bir bölümü, sıkıntıların farkında olup destek vermesi gerekirken seçim ve başkanlık için uğraşıyor. Fikri olan varsa gelsin bize yardım etsin. Ben ‘Başkanım' diye ortalıkta gezen biri değilim. Yaptığım basın toplantısında ekibine yönelik sistematik saldırıların önüne geçmek için ‘Kararı ben aldım' dedim” ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik direktör Domenec Torrent’in sözleşmesine değinen Elmas, “Torrent’in sözleşmesinde tazminat maddesi yok. 1 buçuk senelik kontratı var. Yazılan maaş rakamları da doğru değil. Takımla iyi çalışıyor. Zıplama olacak, bir galibiyet lazım. Oyuncular için de çok zor. Yuhalanmak, ıslıklanmak onlar için de çok kolay değil” dedi.

ÜÇ KALECİ İLE GÖRÜŞTÜK

Elmas, kadronun şekillendirilmesine devam edileceğini belirterek “Muslera’nın sakatlanması iyi olmadı. Gomis geldi, toparlayıcı rol oynuyor. Yabancıların kontratlarına bakacağız. Feghouli ile konuşacağız. Daha karar vermedik. Seneye bir yabancı daha düşecek. Yerli transfer için yine atılımımız olacak. Campos da gözlemci ekibimizle çalışıyor” diye konuştu.

Fransız golcü Bafetimbi Gomis’i özellikle transfer ettiklerini söyleyen Elmas, “Yarattığımız gol fırsatını gole çevirme oranımız çok düşüktü. Gomis burayı ve takımı çok iyi biliyor. İnisiyatif alan bir oyuncu. Pena sezon sonu gidecek. Kalmaz. Geri almak şartıyla gönderdiler. Dortmund'un kalecisi (Bürki), Okan ve Sinan Bolat ile görüştük. Kulüpleri izin vermedi” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Radikal bir şekilde kadro maliyetini düşüreceğiz. Toplam maliyeti 30-35 milyon Euro bandına çekmeye çalışacağız. Bu, kadro kalitesini düşürmez. 80-85 milyon Euro harcadığımız ama şampiyon olmadığımız dönemler oldu. Satmak için bir oyuncunun istenmesi lazım. Yapmak istediğimiz, bir değil birkaç yıllık kadro. Bu kadro da eleştirildiği kadar kötü değil. Çok iyi başladık ama hak etmediğimiz sonuçlar aldık.”

EN AZ BORÇ GALATASARAY’DA

“Riva ve Florya'yı genel kurula getireceğim. Üyelere de ön bilgi verdim. Rakamlar söylüyorlar, bağımsız denetimin söylediği rakamları tartışıyorlar. Aç denetçi raporunu, ne yazıyorsa oku. Emlak Konut halka açık şirket. Denetlenmiş veriler üzerinden de tartışmalar var.”

“Riva ve Florya'yı Galatasaray'ı borçlarından kurtarabilecek şekilde kurgulamaya çalışıyoruz. Taraf olarak devlet, Emlak Konut, bankalar ve belediyeler var. Hepsi ile konuşuyoruz. İstediğimiz sonuç çıkarsa Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ndeki mevcut borcu kısa zamanda faiziyle birlikte ödenir.”

“Gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ciddi bir finansal sıkıyönetim, çok disiplinli yönetmek lazım. Türkiye'de hiçbir kulüp zarar edemez. Bu şansı yok. Üç büyüklerin arasında en az borcu olan Galatasaray.”

HAKEM HATALARI KASITLI

“Ciddi hakem hatalarına maruz kaldık. Birçoğuna da kasıtlı uğradık. Bunları TFF ve MHK'ye söyledik. Ama hakemleri tartışmamamız, kendimize bakmamız lazım. İyi oynayıp hakemleri konuşturmamak lazım. Hakemlerimiz çok, çok, çok kötü. Ciddi temizlik şart. Bütün kulüpler de bunu söylüyor. VAR hakemi ile saha hakemi ayrılmalı. VAR'da sürekli protokol değişti. Eskiden hakem görüntüsü bile yayınlanmazdı.”

“Birtakım saha içi ve saha dışı etkenler oldu. Trabzon maçında ilk yarıdaki futbolu ligimizde oynayan yok. Bu sene o kadar çok kırılma anı yaşadık ki, kolay değil. 2-3 atacağımız bir maçta her şey dönüyor.”

KAYINPEDERİM İSTEMEDİ BEN ZORU SEÇTİM

“Eleştiri, bu koltuğun gereği. Kayınpederim Faruk Süren bu işlere girmemi istemedi. Yakınlarımın çoğu da ‘Girme' dedi. Ben kimseyi dinlemedim. Seçimi kaybetseydim ‘Biz demiştik' konuşmaları hazırdı. Şimdi de birçok tanıdığımın konuşması hazır. Kolay bir yol seçebilirdim ama zoru seçtim. Faruk Başkan ‘Bizi dinlemiyorsun' dedi bu işlere girince. Galatasaray konusunda çok anlaşamadığımız nokta var.”

MENAJER BATAKLIĞI VAR

“Türk futbolunda menajer bataklığı söz konusu. Geçmişe gidebileceğimiz kadar gidip, kim, hangi menajer kaç para aldı, hepsini kamuoyuna açıklayacağız.”

ALİ KOÇ İLE ÇIKARIMIZ ORTAK!

“Ligin marka değeri çok önemli. Birbirimizle kavga edersek, ufalan pastada daha çok sıkıntı yaşarız. Büyükler olarak birlikte hareket etmeliyiz. Hakemler, naklen yayın, cezalar konusunda birlikte çalışmamız lazım. Ali Koç ile iletişimimiz ortak çıkarlar adına önemli.”