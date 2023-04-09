Mostafa Mohamed, Nantes'a puanı getirdi
Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Monaco ile 2-2 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Antoine Kombouare'nin ekibi Nantes ile Philippe Clement'in yönetimindeki Monaco karşı karşıya geldi.
Louis Fonteneau'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlik ile sona ererken, ev sahibi Nantes'in ilk golü 65. dakikada Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed'den geldi.
Mostafa Mohamed
10 GOLE ULAŞTI
Nantes'in ikinci golü 78. dakikada Ludovic Blas'tan gelirken, ilk yarıyı 2-0 önde kapatan konuk ekip Monaco'nun golleri 21. dakikada Axel Disasi ve 30. dakikada Eliot Matazo'dan geldi. Mostafa Mohamed, bu sezon Nantes formasıyla tüm kulvarlarda 10 gole ulaşmış oldu.
Bu sonuçla birlikte Nantes 31 puana, Monaco ise 58 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Auxerre'e konuk olurken, Monaco evinde Lorient'i ağırlayacak.
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