Ligue 1 lideri PSG, Nice deplasmanında kazandı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nice'i 2-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 30. haftasında Nice, Allianz Riviera Stadı'nda PSG'yi ağırladı.
Konuk ekip, 26. dakikada Lionel Messi ve 76. dakikada Sergio Ramos'un golleriyle 2-0'lık galibiyete ulaştı.
İki hafta sonra galip gelen PSG, puanını 69 yaparak en yakın rakibi Lens ile arasındaki farkı 6'ya çıkardı.
Ligde 12 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Nice ise 45 puanla 8. sırada kaldı.
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