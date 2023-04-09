Ligue 1 lideri PSG, Nice deplasmanında kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nice'i 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 09:21
Ligue 1 lideri PSG, Nice deplasmanında kazandı
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Ligue 1'in 30. haftasında Nice, Allianz Riviera Stadı'nda PSG'yi ağırladı.

Konuk ekip, 26. dakikada Lionel Messi ve 76. dakikada Sergio Ramos'un golleriyle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

İki hafta sonra galip gelen PSG, puanını 69 yaparak en yakın rakibi Lens ile arasındaki farkı 6'ya çıkardı.

Ligde 12 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Nice ise 45 puanla 8. sırada kaldı.


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