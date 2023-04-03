Ligue 1 lideri PSG, sahasında Olimpik Lyon'a yenildi
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint Germain, Lyon'u konuk etti. Mücadeleden Lyon 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasının kapanış maçında Olimpik Lyon, Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup etti.
Liderlik koltuğunda oturan PSG, puan tablosunun ortalarındaki Olimpik Lyon'u ağırladı.
39. dakikada Lacazette'in topun başına geçtiği penaltı atışından faydalanamayan Olimpik Lyon, Barcola'nın 56. dakikadaki golüyle maçı kazandı.
Ligde arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan son şampiyon PSG, 66 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.
Olimpik Lyon ise puanını 44'e çıkararak 9. sıraya yerleşti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- iPhone 15 serisinde bir ilk daha