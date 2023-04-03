Ligue 1 lideri PSG, sahasında Olimpik Lyon'a yenildi

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint Germain, Lyon'u konuk etti. Mücadeleden Lyon 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:47
Ligue 1 lideri PSG, sahasında Olimpik Lyon'a yenildi
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasının kapanış maçında Olimpik Lyon, Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup etti.

Liderlik koltuğunda oturan PSG, puan tablosunun ortalarındaki Olimpik Lyon'u ağırladı.

39. dakikada Lacazette'in topun başına geçtiği penaltı atışından faydalanamayan Olimpik Lyon, Barcola'nın 56. dakikadaki golüyle maçı kazandı.

Ligde arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan son şampiyon PSG, 66 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Olimpik Lyon ise puanını 44'e çıkararak 9. sıraya yerleşti.


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