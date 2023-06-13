Mostafa Mohamed'in son durumu belli oldu! İşte gelişmeler...
Galatasaray'dan sezon başında Ligue 1 ekibi Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed'in geleceği belli oldu.
Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed, kariyerine Ligue 1'de devam etmeye hazırlanıyor.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Nantes, Mısırlı golcünün satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Ligue 1 temsilcisi, Galatasaray'a toplamda 6 milyon Euro ödeyerek Mohamed'i kadrosuna katmayı planlıyor.
Mostafa Mohamed, bu sezon 51 maça çıkarken 11 gol ve 5 asist sevinci yaşadı.
BONSERVİSİNİ ALDI
Galatasaray, Mohamed'i 1.6 milyon Euro kiralama bedeliyle Zamalek'ten kadroya katmıştı.
Ayrıca 25 yaşındaki futbolcunun bonservis için de 3.8 milyon Euro ödemişti. Mohamed, sarı kırmızılı forma altında 58 maça çıkıp 17 gol attı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu kabineden sonra oradan da çıkartıldı
- Fatih Portakal'a sosyal medyada 'pişkin' tepkisi
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'
- Ekonomiden de kaçaklardan da büyük bir sorun var
- Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
- Hizbullah tepkisine ceza
- Bahçeli'den '100 il 1000 ilçe' mesajı
- Kenan Sofuoğlu'nu da enflasyon vurdu!
- 'Kontrgerilla'nın kuruluş belgesi ortaya çıktı