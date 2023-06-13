Mostafa Mohamed'in son durumu belli oldu! İşte gelişmeler...

Yayınlanma: 13.06.2023 - 22:28

Güncelleme: 13.06.2023 - 22:32

Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı Mostafa Mohamed, kariyerine Ligue 1'de devam etmeye hazırlanıyor.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Nantes, Mısırlı golcünün satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Ligue 1 temsilcisi, Galatasaray'a toplamda 6 milyon Euro ödeyerek Mohamed'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Mostafa Mohamed, bu sezon 51 maça çıkarken 11 gol ve 5 asist sevinci yaşadı.

BONSERVİSİNİ ALDI

Galatasaray, Mohamed'i 1.6 milyon Euro kiralama bedeliyle Zamalek'ten kadroya katmıştı.

Ayrıca 25 yaşındaki futbolcunun bonservis için de 3.8 milyon Euro ödemişti. Mohamed, sarı kırmızılı forma altında 58 maça çıkıp 17 gol attı.