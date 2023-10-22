Moto3'te müthiş galibiyet... Avustralya'da zaferin adı Deniz Öncü!
Deniz Öncü, Avustralya'da koşulan Moto3 Dünya Şampiyonası sezonunun 16. yarışında zafere ulaştı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Avustralya'da düzenlenen 16. ayağını birinci bitirdi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yarış, Phillip Island Pisti'nde 21 tur üzerinden yapıldı.
KARİYERİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ
Milli sporcu Deniz Öncü, yağmur altında yapılan yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek kariyerindeki üçüncü Moto3 zaferine ulaştı.
Deniz, son turda kazandığı yarışla takımı Red Bull KTM Ajo'ya 200. galibiyetini aldırdı.
Yarışta, Japon Ayumu Sasaki ikinci, Avustralyalı Joel Kelso üçüncü oldu.
Deniz, genel klasmanda 180 puanla beşinci sırada yer alıyor.
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