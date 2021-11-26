MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu
Motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi. Gelecek sezon Endonezya ve Finlandiya Grand Prix'sinin dahil olacağı MotoGP Dünya Şampiyonası, 6 Mart'ta Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak.
Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi.
Organizasyonda yer alan açıklamaya göre 21 etaptan oluşması öngörülen şampiyona, 6 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışla başlayacak. Gelecek sezon, 6 Kasım'da İspanya'da Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla son bulacak.
Şampiyona etaplarına yeni eklenen ülkeler arasında ise Endonezya ile Finlandiya bulunuyor.
MotoGP'de 2022 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:
Etap
Tarih
Ülke
Pist
1
6 Mart
Katar
Losail
2
20 Mart
Endonezya
Mandalika
3
3 Nisan
Arjantin
Termas de Rio Hondo
4
10 Nisan
ABD
Americas
5
24 Nisan
Portekiz
|Algarve
6
1 Mayıs
İspanya
Jerez
7
15 Mayıs
Fransa
Le Mans
8
29 Mayıs
İtalya
Mugello
9
5 Haziran
İspanya
Katalonya
10
19 Haziran
Almanya
Sachsen
11
26 Haziran
Hollanda
Assen
12
10 Temmuz
Finlandiya
Kymi
13
7 Ağustos
Büyük Britanya
Silverstone
14
21 Ağustos
Avusturya
Red Bull Spielberg
15
4 Eylül
İtalya
Misano
16
18 Eylül
İspanya
Aragon
17
25 Eylül
Japonya
Twin Motegi
18
2 Ekim
Tayland
Chang
19
16 Ekim
Avustralya
Phillip Adası
20
23 Ekim
Malezya
Sepang
21
6 Kasım
İspanya
Ricardo Tormo
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