MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu

Motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi. Gelecek sezon Endonezya ve Finlandiya Grand Prix'sinin dahil olacağı MotoGP Dünya Şampiyonası, 6 Mart'ta Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak.

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26 Kasım 2021 Cuma, 13:05
MotoGP 2022 sezonu takvimi belli oldu
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Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun yarış takvimi belirlendi.

Organizasyonda yer alan açıklamaya göre 21 etaptan oluşması öngörülen şampiyona, 6 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek yarışla başlayacak. Gelecek sezon, 6 Kasım'da İspanya'da Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışla son bulacak.

Şampiyona etaplarına yeni eklenen ülkeler arasında ise Endonezya ile Finlandiya bulunuyor.

MotoGP'de 2022 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:

Etap

Tarih

Ülke

Pist

1

6 Mart

Katar

Losail

2

20 Mart

Endonezya

Mandalika

3

3 Nisan

Arjantin

Termas de Rio Hondo

4

10 Nisan

ABD

Americas

5

24 Nisan

Portekiz

Algarve

6

1 Mayıs

İspanya

Jerez

7

15 Mayıs

Fransa

Le Mans

8

29 Mayıs

İtalya

Mugello

9

5 Haziran

İspanya

Katalonya

10

19 Haziran

Almanya

Sachsen

11

26 Haziran

Hollanda

Assen

12

10 Temmuz

Finlandiya

Kymi

13

7 Ağustos

Büyük Britanya

Silverstone

14

21 Ağustos

Avusturya

Red Bull Spielberg

15

4 Eylül

İtalya

Misano

16

18 Eylül

İspanya

Aragon

17

25 Eylül

Japonya

Twin Motegi

18

2 Ekim

Tayland

Chang

19

16 Ekim

Avustralya

Phillip Adası

20

23 Ekim

Malezya

Sepang

21

6 Kasım

İspanya

Ricardo Tormo


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