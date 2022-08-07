MotoGP Britanya Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı

MotoGP'de Büyük Britanya Grand Prix'sini İtalyan sürücü Bagnaia kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.

Bagnaia, kariyerinin 7. galibiyetine ulaşırken, bu sezon şampiyonluk yarışının içinde kalma adına önemli puanlar elde etti.

Liderin 0.426 saniye gerisinde bitiş çizgisini geçen İspanyol Maverick Vinales (Aprilia) ise yarışı 2. sırada bitirdi.

Bagnaia'dan 0.614 saniye sonra yarışı tamamlayan Ducati'nin Avustralyalı sürücüsü Jack Miller ise podyumun 3. basamağında yer aldı.

ŞAMPİYONA LİDERİ GERİDEN TAKİP ETTİ

Sıralamada şampiyonluk adayları Fabio Quartararo ve Aleix Espargaro ise gerilerde kaldı. Son turda Espargaro’nun ataklarına karşılık vermeyi başaran şampiyona lideri Quartararo yarışı sekizinci tamamlarken, Espargaro dokuzuncu olabildi.

MotoGP'de bu sezon şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dört kez zafere ulaşırken, Enea Bastianini (Gresini) ilei Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Sezonun 13. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 21 Ağustos Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 180 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 158

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 131

4. Enea Bastianini (İtalya): 118

5. Johann Zarco (Fransa): 114