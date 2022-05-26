MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi
MotoGP'nin Finlandiya Grand Prix'si, pist çalışmasındaki gecikmeler ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden kaynaklanan jeopolitik durum nedeniyle iptal edildi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi birçok alanda yankı bulmaya devam ediyor. Finlandiya'da koşulması planlanan MotoGp yarışı, jeopolitik nedenler gerekçe gösterilerek iptal edildi.
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "KymiRing'deki pisteki onay çalışmalarıyla bölgede devam eden jeopolitik durumun neden olduğu riskler, 2022'de Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesini ne yazık ki zorunlu kıldı. Mevcut koşullar gecikmelere neden oldu ve yeni pistte devam eden çalışmaları riske attı" ifadeleri kullanıldı.
FIM, 10 Temmuz'da yapılması planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle bu yılki takvimin 20 tura indirileceğini duyurdu.
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