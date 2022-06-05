MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Fabio Quartararo kazandı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Katalonya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,7 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.
Quartararo, 3. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 10. galibiyetini elde etti.
Bitiş çizgisini Quartararo'dan 6.4 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac) 2'nci, liderin 8.3 saniye gerisindeki Johann Zarco (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.
Geçen yılın şampiyonu Quartararo, puanını 147'ye yükselterek pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
Sezonun 10. yarışı Almanya Grand Prix'si, 19 Haziran'da düzenlenecek.
Pilotlar klasmanında puan durumu şu şekilde:
1. Fabio Quartararo (Fransa): 147 puan
2. Aleix Espargaro (İspanya): 125
3. Enea Bastianini (İtalya): 94
4. Johann Zarco (Fransa): 91
5. Francesco Bagnaia (İtalya): 81
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