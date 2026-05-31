MotoGP'nin İtalya etabında kazanan Marco Bezzecchi!

31.05.2026 18:22:00
Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya'da koşulan 7. etabında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı İtalya Grand Prix'sini, Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, birinci bitirdi.

Sezonun 7. yarışı, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Bezzecchi, 40 dakika 57.347 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak etap galibiyetini elde etti.

Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin, takım arkadaşı olan liderin 3.559 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia ise 5.098 saniye farkla üçüncü oldu.

TOPRAK 16. SIRADA TAMAMLADI

Prima Pramac Yamaha takımının Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı liderin 31.920 saniye arkasında bitirerek 16. sırayı aldı.

Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 15. sırada görse de son turda pist limitlerini aşması sebebiyle 1 sıra düşerek 16. ilan edildi.

Sezonun 8. etabı Macaristan Grand Prix'si, 7 Haziran'da koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 173 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 156

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 134

4. Pedro Acosta (İspanya): 103

5. Ai Ogura (Japonya): 92

22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4

