Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'nin Brezilya etabında 17. oldu

22.03.2026 21:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Brezilya'da koşulan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışını 17. sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun ikinci yarışı olan Brezilya GP'yi 17. sırada bitirdi.

Marco Bezzecchi, yarışı zirvede bitirdi ve üst üste 4. yarışını kazandı.

MotoGP'de sıradaki yarışı ABD'de 27-29 Mart tarihlerinde koşulacak.

Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'da piste çıkıyor! Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerindeki ikinci yarış hafta sonunda Pramac Yamaha ile Brezilya'da piste çıkacak.
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki tarihi yarışını 17. sırada bitirdi MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk etabı olan Tayland Grand Prix'sinin ana yarışını, Prima Pramac Yamaha'nın sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 17. sırada tamamladı.
Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'daki sprint yarışında 18. oldu Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Brezilya'da koşulan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabındaki sprint yarışını 18. tamamladı.