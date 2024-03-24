MotoGP'de sezonun ikinci yarışını Jorge Martin kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Portekiz Grand Prix'sini, Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin kazandı. Martin, şampiyona liderliğine yükseldi.

AA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 21:20
MotoGP'de sezonun ikinci yarışını Jorge Martin kazandı
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun ikinci etabı Portekiz Grand Prix'sini, Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin ilk sırada bitirerek şampiyona liderliğine yükseldi.

Sezonun ikinci mücadelesi, 4.6 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden düzenlendi.

Martin, 41 dakika 18.138 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk zaferini kazandı.

Ducati takımından İtalyan Enea Bastianini, liderin 0.882 saniye gerisinde yarışı ikinci sırada bitirdi.

Kariyerinde ilk kez MotoGP'de podyuma çıkma başarısı gösteren Red Bull takımından 19 yaşındaki İspanyol Pedro Acosta, liderin 5.362 saniye arkasından üçüncü sırayı aldı.

Bu sezonun Katar'daki ilk yarışını kazanan İtalyan pilot Francesco Bagnaia, Portekiz'deki yarışı ise kaza yaparak tamamlayamadı.

Martin, bu sezonun şampiyonluk liderliğini de altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez ile çarpışmasının ardından yarıştan çıkan son şampiyon Bagnaia'nın elinden aldı.

Sezonun 3. yarışı, ABD Grand Prix'si 14 Nisan'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 60 puan

2. Brad Binder (Güney Afrika): 42

3. Enea Bastianini (İtalya): 39

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 37

5. Pedro Acosta (İspanya): 28


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